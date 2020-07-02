Hyundai впервые выпустила электрический микроавтобус

Двигатель модели получил 128-киловаттный литий-ионно-полимерный аккумулятор. Его мощности хватает на 250 километров при полной зарядке.

Аккумулятор полностью заряжается за 72 минуты при помощи стандартного устройства для зарядки. Если использовать обычную бытовую розетку на 220В, то цикл займет 17 часов.

В зависимости от версии автобус вмещает 15 до 30 пассажиров. Кресло водителя имеет вентиляцию и обогрев, приборную панель с главным экраном размером в семь дюймов. Также два 4,2-дюймовых вспомогательных экрана, в которых отображается необходимая информация о работе систем автобуса. Кроме того, в автобусе есть система дистанционного запуска двигателя.

Ранее глава ГИБДД заявил, что водителям, которые систематически нарушают ПДД, нужно запретить пользоваться каршерингом. По его мнению, типичный портрет клиента каршеринга — молодой водитель, который в силу возраста и небольшого опыта вождения считает, что «обезличенный» автомобиль можно использовать в самой жесткой форме.