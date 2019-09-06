  • Hyundai показала дизайн нового экзоскелета VEX: Видео

    06 сентября 2019, 05:19

    Валерия Шафирко

    Компания Hyundai представила экзоскелет, получивший название VEX (Vest Ехoskeleton). Разработка предназначена для строителей, а также работников склада и других людей, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

    VEX весит только 2,5 килограмма, что выгодно отличает его от других, схожих, экзоскелетов, поэтому носить его в течение рабочего дня не составит труда.

    «VEX увеличивает допустимую нагрузку для рабочих и позволяет с легкостью работать, обеспечивая дополнительную поддержку рук в положении над головой», — отметил глава отдела робототехники в Hyundai Хюн Дончжин. Его слова приводит РБК.

    Костюм выглядит очень футуристично: его дизайн сдержан и содержит минимум сложных конструкций и отвлекающих деталей. На спине можно заметить металлические крепления, помогающие фиксировать положение скелета.

    Каркас определяет нагрузку самостоятельно и подстраивается под работу человека. В компании уверены, что универсальный дизайн и размер, VEX подойдет практически любому человеку.

    Новинка была создана по схеме рюкзака: человеку необходимо надеть экзоскелет на спину, и он будет фиксировать позвоночник, локти, пресс, а также другие суставы и мышцы.

    В Hyundai рассчитывают вывести экзоскелет на рынок уже к концу текущего года. Стоимость устройства пока остается в секрете.