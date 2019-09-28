Huawei запустит видеосервис в России

Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис. Точная дата запуска пока не известна, но это должно произойти в ближайшие месяцы.

«Huawei не планирует становиться производителем контента и конкурировать с такими сервисами, как Netflix или Spotify. В наших интересах — стать партнерами для них, чтобы пользователь смог выбирать», — рассказал вице-президент направления мобильных сервисов подразделения потребительских продуктов Huawei в Европе Джейме Гонсало в интервью РБК.

Идея в том, пояснил Гонсало, что пользователи с помощью Huawei Video смогут платить всем платформам.

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Huawei Video работает в Китае уже три года, в 2018 году сервис появился в Италии и Испании. Стоимость подписки составляет 4,99 евро в месяц, также доступна аренда фильма или сериала на 48 часов стоимостью 2,99 евро. Пользоваться сервисом можно только через устройства Huawei и Honor.

По словам Гонсало, по всему миру у Huawei Video насчитывается 570 миллионов пользователей. Пока трудно сказать, на какой рынок рассчитывает Huawei в России, но эксперты утверждают, что в РФ сейчас используется порядка 12 миллионов устройств марки. В то же время они предупреждают, что пользователи Android традиционно реже покупают подписки.