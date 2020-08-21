Huawei запустила для России собственный поисковик

Это ответ на запрет США пользоваться сервисом Google, полагают эксперты рынка. Альтернатива Google теперь доступна в приложении. Сервис работает как поисковая система и в качестве приложения для скачивания других приложений.

Разработчики обещают, что поиск приложений и выставление их в ленту рекомендаций будет происходить не только с помощью AppGallery, но и с помощью других источников.

Стартовая страница Petal Search представляет собой постоянно обновляющуюся ленту актуальных новостей с поисковой строкой. Через нее можно найти любую интересующую информацию.

США ввели санкции в отношении Huawei в 2019 году. Ограничения, в том числе, запрещают китайским производителям смартфонов и других устройств использовать сервисы Google. В ответ Huawei разработала приложение Petal Search на базе своего же сервиса Huawei Search.