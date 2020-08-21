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    21 августа 2020, 14:36

    Huawei запустила для России собственный поисковик

    Алена Макаренко

    Китайская компания Huawei создала для России поисковик Petal Search. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Это ответ на запрет США пользоваться сервисом Google, полагают эксперты рынка. Альтернатива Google теперь доступна в приложении. Сервис работает как поисковая система и в качестве приложения для скачивания других приложений.

    Разработчики обещают, что поиск приложений и выставление их в ленту рекомендаций будет происходить не только с помощью AppGallery, но и с помощью других источников.

    Стартовая страница Petal Search представляет собой постоянно обновляющуюся ленту актуальных новостей с поисковой строкой. Через нее можно найти любую интересующую информацию.

    США ввели санкции в отношении Huawei в 2019 году. Ограничения, в том числе, запрещают китайским производителям смартфонов и других устройств использовать сервисы Google. В ответ Huawei разработала приложение Petal Search на базе своего же сервиса Huawei Search.

    Новости SMI.FM