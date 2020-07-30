Huawei впервые заняла первое место по продажам смартфонов

Таких показателей компания достигла по итогам второго квартала 2020 года.

По данным аналитиков, в апреле–июне китайский производитель смартфонов продал 55,8 миллиона гаджетов. А это на 5% меньше, чем годом ранее.

Тем не менее Huawei обошла южнокорейскую компанию Samsung Electronics. Ее продажи упали на 30% — до 53,7 миллиона смартфонов. Это произошло из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса.

В последние девять лет Samsung или американская Apple лидировали по продажам смартфонов в мире.

С 24 июля в России стартовали продажи нового смартфона Huawei. Модель оснащена пентакамерой со 100-кратным цифровым зумом, фронтальной камерой на 32 мегапикселя и 6,58-дюймовый экраном.

С начала 2020 года соотечественники стали чаще покупать более дешевые смартфоны и выбирать менее известные бренды. Наибольшей популярность пользуются устройства Xiaomi.