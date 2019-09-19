Huawei представила первый флагманский смартфон без сервисов Google
На презентации также был представлен собственный сервис приложений Huawei, который позволит компании обойтись без аналогичной платформы от американского Google. На этот шаг в компании пошли после введения Вашингтоном санкций в отношении Китая.
Глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю сообщил, что представленные новинки значительно превосходят по своим характеристикам — например, мощность аккумулятора или скорость сети 5G — устройства Apple и Samsung.
Ю продемонстрировал и возможности камеры Mate 30. Он сравнил сделанную ночью смартфоном Huawei фотографию горного пейзажа и сравнил ее с таким же снимком на Samsung Galaxy Note 10, где почти ничего не видно.
Из-за американских санкций Mate 30 не содержит предустановленных приложений Google, для этого Huawei создали собственную платформу App Gallery.
У смартфонов Mate 30 есть инновационная функция распознавания лиц, также у них быстрее заряжается аккумулятор: зарядное устройство с кабелем имеет мощность 40 Вт, а беспроводное — 27 Вт. В аппарат встроено 14 антенн для приема частот 5G.
Смартфон Mate 30 с 5G будет стоить 1199 евро, базовая версия — 799 евро, а Mate 30 Pro — 1099 евро. Пока неизвестно, когда и в каких странах можно будет приобрести новинки Huawei.