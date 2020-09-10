Huawei начнет выпускать смартфоны на собственной платформе

«Со следующего года Harmony OS 2.0 уже распространится на все смартфоны. Она также существенно повысит мощность и эффективность наших мобильных устройств», — приводит слова Ричарда RNS.

Отмечается, что Harmony 2.0 может работать не только на смартфонах, планшетах и компьютерах, но и на умных часах и колонках в автомобильных системах.