10 сентября 2020, 13:44
Huawei начнет выпускать смартфоны на собственной платформе
Ричард Ю, глава компании Huawei, рассказал, что корпорация начнет выпускать смартфоны на собственной операционной системе. Называться она будет Harmony 2.0. Запустят к в 2021 году. Об этом сообщил сайт «Прайм».
«Со следующего года Harmony OS 2.0 уже распространится на все смартфоны. Она также существенно повысит мощность и эффективность наших мобильных устройств», — приводит слова Ричарда RNS.
Отмечается, что Harmony 2.0 может работать не только на смартфонах, планшетах и компьютерах, но и на умных часах и колонках в автомобильных системах.