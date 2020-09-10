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    10 сентября 2020, 13:44

    Huawei начнет выпускать смартфоны на собственной платформе

    Анастасия Кременчугская

    Ричард Ю, глава компании Huawei, рассказал, что корпорация начнет выпускать смартфоны на собственной операционной системе. Называться она будет Harmony 2.0. Запустят к в 2021 году. Об этом сообщил сайт «Прайм».

    «Со следующего года Harmony OS 2.0 уже распространится на все смартфоны. Она также существенно повысит мощность и эффективность наших мобильных устройств», — приводит слова Ричарда RNS.

    Отмечается, что Harmony 2.0 может работать не только на смартфонах, планшетах и компьютерах, но и на умных часах и колонках в автомобильных системах.

    Новости SMI.FM