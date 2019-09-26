Huawei начнет работать на российской операционной системе

Российский разработчик программного обеспечения компания «Базальт СПО» и одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций китайская Huawei подписали сертификат совместимости операционных систем «Альт Сервер» v.9 и «Альт Сервер Виртуализация» с серверами Huawei TaiShan 100/200 2280. Серверы построены на базе архитектуры ARMv8 64 бит.

Названы марки гаджетов, которые страхуют чаще других Подробнее

Отмечается, что операционная система «Альт Сервер» v.9 обладает широкой функциональностью. ОСь позволяет поддерживать корпоративную инфраструктуру уровня предприятия. Кроме того, серверное ПО позволяет поддерживать самое разнообразное «железо» и оборудование.

«Альт Сервер Виртуализация» позволяет запускать в программной среде несколько виртуальных машин на одном сервере. При этом операционные системы виртуальных машин могут быть самыми разными.

Как заметили у разработчика, ОС «Альт» обеспечивает безопасную и комфортную среду для реализации самых разных Big Data-проектов. К тому же разработчик обладает лицензиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на разработку и производство средств защиты информации.

Серверы TaiShan 100/200 2280, на которых будет установлено российское программное обеспечение, считаются новейшей разработкой Huawei. Эта серия предназначена для вычислений, хранения данных или сочетания этих процессов.