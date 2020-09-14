Huawei начнет использовать платформу «Алисы» для внедрения помощника Celia

Huawei начнет использовать технологическую платформу, на которой уже работает голосовой помощник «Яндекса» — «Алиса». Партнерство поможет китайской компании быстро выйти на российский рынок, а «Яндексу» — продвинуть свои технологические решения, написал «ФедералПресс».

Компании уже сотрудничали в области голосовых технологий: например, смартфоны Honor 30 Pro+ выпускали с предустановленной «Алисой».

Благодаря сильному направлению R&D у Huawei есть все шансы развивать голосового ассистента своими силами, считает гендиректор ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Но вывод помощника на локальный рынок сопряжен с высокими рисками из-за конкуренции с уже существующими на русском языке аналогами, считает он. По мнению Дырмовского, выиграет тот, кто глубже осознает специфику региона и культуру диалога с ее особенностями.