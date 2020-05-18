Huawei готовится к большому запуску на российском рынке

Компания Huawei опубликовала в Сети снимки новых беспроводных наушников и трех моделей смартфонов, которые планирует выпустить в России в этом году. В продажу поступят телефоны: Huawei Y6p, Huawei Y5p и Huawei Y9s. Первые два вида сотовых находятся в средней ценовое категории — от десяти до 13 тысяч рублей. Третий уже продается в России, но только недавно вышел на рынки Индии. Смартфоны не поддерживают сервисы Google, сообщило ИА Nation News.

Беспроводные наушники FreeBuds 3i держат заряд до 3,5 часа, а благодаря футляру слушать музыку можно 14,5 часа. Наушники имеют высокое шумоподавление. Стоить они будут восемь тысяч рублей.