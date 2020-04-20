20 апреля 2020, 10:39
Honor выпустит самый дешевый смартфон с 5G
Компания Honor выпустит на рынок самый дешевый смартфон, поддерживающий 5G. Модель будет называться Honor 10X. ИА Nation News написало, что телефону может достаться платформа Kirin 820.
Данный смартфон станет самым дешевым с поддержкой 5G, компания не будет переводить его в другую ценовую категорию. Старшая версия будущего бестселлера получит приставку Pro. Сообщается, что дизайн не изменится.
В сети появился первый тендер этой модели. Камера будет «врезана» в дисплей, сканер отпечатка пальца переместят в другое место. Стоимость смартфона не превысит 200 долларов.