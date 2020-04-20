Honor выпустит самый дешевый смартфон с 5G

Данный смартфон станет самым дешевым с поддержкой 5G, компания не будет переводить его в другую ценовую категорию. Старшая версия будущего бестселлера получит приставку Pro. Сообщается, что дизайн не изменится.

В сети появился первый тендер этой модели. Камера будет «врезана» в дисплей, сканер отпечатка пальца переместят в другое место. Стоимость смартфона не превысит 200 долларов.