Honor уйдет, но не навсегда

Бренд гаджетов из Китая Honor приостановила поставки в РФ. Главный редактор портала BigGeek.ru Николай Николаев в беседе с «360» предположил, что это не связано с позицией компании относительно ситуации на Украине.

Он напомнил, что Honor — одно из подразделений Huawei. Этот бренд, с одной стороны, не прижился на российском рынке, а с другой — может опасаться западных санкций, как передовая китайская компания.

«У них назрели серьезные проблемы и без учета текущей ситуации. Скорее всего, компания, несмотря на достаточно большие вложенные средства в развитие маркетинга, просто опасается санкций», — сказал Николаев.

По мнению главреда BigGeek.ru, через какое-то время представители Honor найдут оригинальный выход из ситуации. Одним из таких вариантов Николаев назвал поставки через третьи страны в формате параллельного импорта. Также он подчеркнул, что почти вся продукция Honor до сегодняшнего заявления была завезена в Россию официально.

«Во-первых, за счет хорошей ценовой политики. Во-вторых, у бренда есть действительно интересные модели смартфонов», — сказал Николаев.