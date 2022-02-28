Honor представила наушники со встроенным градусником

Компания Honor на выставке MWC в Барселоне представила наушники Honor Earbuds 3 Pro, которые смогут измерять температуру пользователя. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на XDA Developers.

По дизайну наушники напоминают AirPods Pro. В компании рассказали, что они способны проработать до шести часов воспроизведения музыки на одной зарядке, а зарядный чехол предлагает дополнительные 24 часа воспроизведения.

Кроме того, наушники будут измерять температуру пользователя на ходу, правда, о точности измерения не сообщается.