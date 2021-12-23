Холодный туман с серебром. Как работают дезинфицирующие рамки с пресс-конференции Путина

Обеззараживающие комплексы с частицами серебра установили сегодня на входе в зал, где прошла ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина. Такие дезинфицирующие рамки корпорации Ростех были установлены и на форуме «Армия». В компании подтвердили, что в Манеже работали аналогичные устройства.

Комплекс был выведен на рынок еще осенью 2020 года. С помощью технологии холодного тумана он автоматически обеззараживает одежду и открытые участки тела. Его пропускная способность составляет до 12 человек в минуту.

Устройство работает следующим образом: дезинфицирующая жидкость под воздействием сжатого воздуха разделяется на мельчайшие капли, их размер которых не превышает 80 микрометров (один микрометр равен 0,001 миллиметра. — прим. ред.). Обработка занимает всего 3-5 секунд. При этом человек, который проходит через рамку, не испытывает никакого дискомфорта.

По словам индустриального директора радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергея Сахненко, эта разработка решает сразу несколько задач и минимизирует вероятность передачи коронавируса. Предприятие способно выпускать до 50 комплексов каждый месяц, а при наличии спроса готово увеличить объемы производства. Изделие уже начали применять в Крымском федеральном университете, а также в ряде организаций Нижегородской области, в том числе в Нижегородском кремле. Такие рамки были установлены

Сегодня пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова пояснила, что процедура полностью безопасна, но необходима в условиях пандемии.