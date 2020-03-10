Хлебозавод на колесах. Как грузовики от комбината в Марий Эл могут накормить людей за считанные часы

По всей России колесят автофургоны красногорского комбината. Завод выпускает передвижные лаборатории, мастерские и мобильные комплексы связи. Его продукцию заказывают в МЧС и армии, на газовые и нефтяные предприятия.

Уникальное оборудование производят в Республике Марий Эл на Красногорском комбинате автофургонов. Предприятие основано в 1928 году и сегодня является главным в стране производителем кузовов оборонного и гражданского назначения.

«Если брать прошлый год, мы произвели продукции почти на четыре миллиарда рублей», — уточнил генеральный директор Красногорского комбината автофургонов Рафаил Шагеев.

На сегодняшний день коллектив завода — около 800 человек. Продукция, которую он выпускает, используется во всех отраслях, в том числе газовиками, нефтяниками, министерством обороны. Предприятие может производить до 100 кузовов в месяц.

В 2018 году по заказу «Норникеля» здесь была создана мобильная лаборатория для заповедника «Пасвик». Полноприводный автомобиль, на базе которого ее разместили, без труда преодолевает любые препятствия — небольшие реки, бездорожье и тундру. Внутри экомобиля расположены лабораторные приборы для изучения состояния воздуха, почвы, воды и морозильные камеры для хранения отобранных образцов.

«Конечно, это совершенно новый уровень работы для научных сотрудников. У людей есть возможность и отдохнуть, и поработать — сохранить набранную информацию и довезти ее до места, чтобы анализировать более конкретно», — пояснил директор государственного природного заповедника «Пасвик» Владимир Чижов.

В 2019 году конструкторы комбината удивили всех хлебозаводом на колесах. Его можно развернуть в любой местности. За считанные часы мини-предприятие обеспечивает свежим хлебом нуждающихся людей.

«Изюминка его в том, что он базируется на стандартных шестиметровых контейнерах. Его можно перевозить на любом виде транспорта — железнодорожном или погрузить в самолет — и отправить в любую точку земного шара, где нужно в кратчайшие сроки обеспечить производство хлеба и накормить людей», — рассказал начальник конструкторского бюро Красногорского комбината автофургонов Федор Савичев.

В цехах комбината стоит самое современное оборудование. Ежегодно в обновление техники и основных фондов предприятия его руководство вкладывает от 100 до 200 миллионов рублей.