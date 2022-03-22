Хинштейн предрек «обратный эффект» запрета VPN

Введение ответственности для россиян за использование VPN-сервисов не только неперспективно, но и может привести к обратному эффекту. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, передал ТАСС.

Глава думского комитета по информационной политике, технологиям и связи усомнился, что введение ответственности за обходы блокировок с помощью VPN даст какой-то результат.

«Неперспективно, с точки зрения результативности не даст никакого эффекта, кроме обратного», — сказал Хинштейн.

Парламентарий подчеркнул, что это его личная точка зрения. И если в кабмине придерживаются иной позиции, то законодатели готовы ее обсуждать, добавил он.

Неделю назад Хинштейн заявлял, что Роскомнадзор ежедневно блокирует VPN-сервисы в России и будет продолжать эту работу. Он признал, что это непростая задача.

Ранее специалист по ИБ Сергей Вакулин предупредил, что использование бесплатных VPN может привести к краже личных данных с устройства. Он посоветовал удалить приложения VPN, которые запрашивают права доступа к хранилищу, камере, микрофону и геолокации.