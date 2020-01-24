Хакеры заразили Android новым вирусом. Удалить его нельзя

Компания Dr. Web нашла в старых версиях Android вирус, который нельзя удалить. Он попадает в смартфон после скачивания приложений из Google Play. С его помощью хакеры получают полный доступ к телефону.

Как рассказали специалисты по кибербезопасности, троян заражает гаджет из приложений. Причем нацелен вирус на Android 5.1 и более ранние версии.

«Может показаться странным, что вредоносная программа, предназначенная для этих „древних“ версий Android, остается активной (Android 5.1 был выпущен в 2015 году). Но, несмотря на их возраст, старые версии все еще используются», — отмечают в компании.

По данным Google, в 2019 году 25,2% людей пользовались гаджетами именно с этой версией ОС. Статистика Dr. Web говорит о 26%. Это значит, что четверть всех устройств на платформе Android — потенциальная цель для хакеров.

У вируса Android.Xiny есть несколько модификаций. Одни позволяют получить доступ к данным и злоумышленники могут делать «что хотят», а с помощью других на телефон устанавливаются дополнительные приложения. Доппрограммы приносят хакерам прибыль. Удалить скачанные приложения можно, но от вируса избавиться это никак не поможет.

«Хотя данные приложения действительно будут удалены, APK-файл останется без изменений. Следовательно, приложение будет появляться после перезагрузки гаджета», — сказали в Dr. Web.

Единственный вариант избавиться от Android.Xiny — полная перепрошивка из официальных источников.