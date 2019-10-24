Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы

Пользователям приходили письма с такими темами, как «Закрывающие документы вторник» или «Документы сентябрь». После открытия программа устанавливала на компьютер вредоносное программное обеспечение, похищала учетные данные пользователей, а также превращала устройство в часть ботнета — сети, через которую злоумышленник может совершать атаки на другие машины.

Прощай, анонимность, здравствуй, спам! Каким станет интернет в 2030 году Подробнее

Только за сентябрь подобные письма получили 15,3% интернет-пользователей в России, рассказали в Check Point.

Вредоносная программа Pony, которая распространялась под видом бухгалтерских запросов, заняла по охвату аудитории первое место. В тройку также вошли майнеры криптовалюты — Cryptoloot и XMRig.