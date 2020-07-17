Хакеры за неделю атаковали почти 130 аккаунтов Twitter

Хакеры взломали около 130 аккаунтов Twitter. Эту цифру озвучили в администрации социальной сети.

«Из того, что мы знаем в настоящее время, мы полагаем, что приблизительно 130 учетных записей были атакованы каким-либо образом в рамках инцидента. Над небольшой частью этих аккаунтов злоумышленники смогли получить контроль и разместили сообщения на них», — написала служба поддержки.

В компании также пообещали как можно быстрее завершить расследование и предотвратить подобные атаки в будущем.

15 июля страницы известных людей в Twitter, в том числе Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обамы, Канье Уэста и многих других пользователей взломали хакеры. В постах знаменитостей появились фейковые предложения купить криптовалюту по выгодному курсу.

По самым скромным подсчетам, мошенники заработали около 100 тысяч долларов. В это же время акции социальной сети сильно подешевели.