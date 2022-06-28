Хакеры за блокаду Калининграда изолировали 70% сетевой инфраструктуры Литвы

Группировка Killnet заблокировала 70% сетевой инфраструктуры Литвы в ответ на грузовую железнодорожную блокаду Калининграда. Об этом хакеры сообщили в своем Telegram-канале.

Призыв к RaHDIt, XakNet, Beregini, Russians Ransomware Group и другим группировкам они опубликовали 21 июня, после чего начали действовать. Спустя пять дней хакеры предупредили Литву о том, что через 14 часов начнется массированная атака.

Первым 27 июня вышел из строя сайт налоговой службы, затем стали недоступны сервисы в системе правительственных учреждений, нарушена работа онлайн-бухгалтерии Литвы. Из-за сбоя в работе местного провайдера отключились 1089 веб-ресурсов.

Сайты аэропортов Вильнюса, Каунаса, Паланги и «Литовские аэропорты» оказались в изоляции. Они доступны лишь с литовских IP-адресов. Произошли сбои в работе системы электронного декларирования EDS, Высшего административного суда Литвы, Центрального госархива. За 39 часов работы хакеры добились изоляции 70% всей сетевой инфраструктуры Литвы.

«Веб-интеграция сайтов и электронных систем Литвы находится в „блокаде“, то есть „геоблок“, веб-трафик и другие средства связи доступны только в пределах республики. Тем самым мы нарушаем сетевое взаимодействие Литвы с остальным миром. В данный момент Литва находится в более печальных условиях, чем Калининград», — заявили айтишники.