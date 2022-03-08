Хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств

Группа неизвестных хакеров опубликовала на главной странице федеральных ведомств России картинку с критикой проводимой специальной военной операции на Украине. Как сообщил РБК, кибератакам подверглись сайты Федеральной антимонопольной службы, Минкультуры, Минцифры, Роскомнадзора, Федеральной службы исполнения наказаний и других.

На опубликованной картинке изображены силуэты солдат и военной техники с украинскими и российскими флагами.

По данным Telegram-канала «Утечки информации», подобная практика называется «дефейс».

Авторы не исключили, что хакеры взломали только сайт АИС «Мониторинг госсайтов», подменив один из виджетов картинкой. Код с этой платформы загружается на многие страницы федеральных учреждений. В данный момент большая часть из них не доступна.