Хакеры взломали сайт Минстроя РФ

Неизвестные хакеры ночью 5 июня взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Киберпреступники потребовали заплатить 0,5 биткоина до 7 июня, иначе они опубликуют персональные данные пользователей сайта в Сети. Официального подтверждения информации о взломе Минстроя не было.

Хакеры угрожают выложить данные пользователей министерства в свободный доступ, если им не заплатят. Они сообщили, что размещенная на сайте база данных экспортирована. Взломщики указали номер кошелька, куда нужно перевести деньги.

Помимо этого, хакерская группировка поменяла заголовок сайта. Вместо названия там разместили лозунг на украинским языке.

Международная группировка Anonymous после начала спецоперации на Украине объявила кибервойну против российских ведомств, банков и новостных агентств. Атакам подверглись официальные сайты, приложения. Хакеры российской группировки Killnet в ответ объявили кибервойну правительствам нескольких стран.