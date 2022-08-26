Хакеры взломали популярный менеджер паролей LastPass

Самый популярный в мире менеджер паролей LastPass сообщил, что хакеры взломали его и украли исходный код и техническую информацию. Информация появилась в блоге организации. Признаков кражи паролей клиентов нет, пользователям не о чем беспокоиться.

«После начала немедленного расследования мы не обнаружили доказательств того, что этот инцидент связан с каким-либо доступом к данным клиентов или зашифрованным хранилищам паролей», — рассказали в LastPass.

В компании приняли «меры по сдерживанию и смягчению последствий», к расследованию привлекли ведущую фирму в области кибербезопасности и криминалистики.

«Мы внедрили дополнительные усиленные меры безопасности и не видим никаких дополнительных доказательств несанкционированной деятельности», — добавили представители LastPass.

Продукты и услуги компании работают в обычном режиме.

Менеджером паролей пользуются более 33 миллионов человек по всему миру. Среди его клиентов — продавец и производитель спортивной одежды и снаряжения Patagonia, сайт для поиска работы Yelp, крупнейший американский страховщик State Farm.