Хакеры взломали японскую соцсеть Mixi | 360°

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Хакеры взломали японскую соцсеть Mixi

Хакерская группировка KillNet вывела из строя японскую соцсеть Mixi на 26 млн аккаунтов

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Вторая по популярности соцсеть Японии Mixi временно перестала работать. В атаке на нее признались в своем Telegram-канале хакеры из группировки KillNet.

«Это крупнейшая после Facebook* в Японии социальная сеть, число пользователей в которой по состоянию на сентябрь 2012 года превышает 26 миллионов человек», — рассказали айтишники.

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Японцы используют Mixi для ведения личных блогов, публикации фотографий и видео, отзывов и общения. На сайте есть сообщества по темам, мини-приложения и возможность создавать события. Регистрация бесплатная, но есть и платная подписка.

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Хакеры опубликовали 6 сентября анимацию с пустой страницей и ошибкой 504, однако позднее сайт снова заработал. Они начали массированную атаку на японские сервисы утром. За это время произошли сбои в работе сайтов налоговой службы, платежной системы JCB, госуслуг, приложения электронного правительства.

До этого за поддержку Украины хакеры взламывали сайты Молдовы, Эстонии, Латвии, Германии и других стран.

* Facebook — запрещенная в России соцсеть американской корпорации Meta Platforms. Inc, признанной экстремистской.

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