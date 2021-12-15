Хакеры впервые за три года смогли украсть деньги со счета в Банке России

Группировка хакеров MoneyTaker смогла украсть деньги со счета Банка России в первый раз после похожей атаки на другую организацию в 2018 году. Об этом стало известно из отчета, опубликованного компанией Group-IB.

«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — передали составители результатов исследования.

Похитить деньги в размере 500 миллионов рублей хакерам удалось, устроив атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России.

Таким же образом мошенники в 2018 году атаковали ПИР Банк. Тогда со счета им удалось взять больше 58 миллионов рублей. В этом же году у банка отозвали лицензию.

Специалисты объединения Group-I добавили, что самыми опасными хакерскими группировками, основанными в России, можно считать не только MoneyTaker, а еще Silence и Cobalt. Не менее вредоносна также группа киберпреступников Lazarus из Северной Кореи. Им удавалось проводить хакерские атаки на систему денежных переводов SWIFT.