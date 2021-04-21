Хакеры из группировки REvil взломали сеть тайваньского поставщика Apple компании Quanta Computer Inc. и похитили секретные данные новейших продуктов техногиганта. Взломщики утверждают, что совершили «крупнейшую атаку в истории». Они сообщили, что Quanta отказалась выкупать данные.

По данным Bloomberg, REvil уже опубликовали схемы нового ноутбука Apple, включая 15 изображений, подробно описывающих начинку гаджета, похожего на разработанный в марте 2021 года Macbook.

Компания Quanta признала атаку, не объяснив, какая часть данных была украдена.

«Мы поддерживаем связь с соответствующими правоохранительными органами и органами по защите данных. Существенного влияния на бизнес-деятельность компании нет», — сообщила пресс-служба Quanta.

В компании добавили, что система защиты информации была немедленно активирована и возобновила работу внутренних служб, пострадавших в результате инцидента. Компания начала модернизацию инфраструктуры кибербезопасности для защиты данных.

REvil потребовали у Apple выкуп за украденные данные. Если до 1 мая концерн его не выплатит, хакеры продолжат публиковать новые файлы каждый день.

Кибермошенники научились мимикрировать и начали использовать компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies и Forcepoint для кражи данных.