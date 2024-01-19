Технологии 19 января 2024, 10:53 Хакеры стали проводить «ковровые» атаки на банки России Эксперт Бобрышев: хакеры изменили тактику атак на российские банки РИА «Новости»

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Киберпреступники в новом году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными, заявил РИА «Новости» представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев.

По его словам, эксперты в области информационной безопасности начали фиксировать «ковровые» атаки на банки. Чаще всего они направлены на уязвимые сервисы, в том числе точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания.

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До этого хакеры перебирали все сервисы подряд и направляли атаку на них. Теперь злоумышленники действуют хитрее, отметил Бобрышев.

В Центробанке заявили ранее, что кибератаки на банки стали новой реальностью. Теперь финансовым организациям придется работать в условиях повышенного риска. В Совбезе РФ также указывали, что к атакам причастны иностранные спецслужбы.