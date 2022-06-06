Хакеры стали чаще атаковать россиян через электронную почту

В марте 2022 года хакеры значительно активизировал рассылку вредоносных программ по электронной почте. Об этом «Известиям» рассказали в «Лаборатории Касперского». По их данным, разработанные компанией защитные решения сработали почти 20 миллионов раз.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», защита против вредоносных программ, рассылаемых по почте, в марте сработала более 19 миллионов раз. Месяцем ранее тот показатель не превышал 14 миллионов.

«Сегодня вредоносные офисные документы — один из самых распространенных способов заражения устройств жертвы, причем происходит это часто через старые незакрытые уязвимости», — сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Паринов.

Больше всего увеличилась рассылка вирусов под видом документов в форматах docx, .pdf, .zip, .rar и.xlsx. По словам экспертов, офисные программы весьма уязвимы в плане антивирусной защиты, а в Microsoft Office регулярно обнаруживаются «дыры».

«По содержанию такое письмо может быть практически любым, например, резюме, официальное обращение к генеральному директору, счет на оплату, тендерная документация и другое», — объяснила бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник.

Для российских пользователей проблемы значительно усугубляются еще и потому, что они лишились возможности легально покупать новые версии иностранных антивирусных программ. Единственным решением для защиты электронной техники эксперты называют переход на российское ПО.