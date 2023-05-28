Технологии 28 мая 2023, 18:26 Хакеры совершили мощную атаку на сети крымского провайдера Крымский оператор «Миранда-Медиа» сообщил о мощной хакерской атаке на свои сети Unsplash

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Хакеры 26 мая совершили мощную атаку на сетевые и информационные ресурсы крымского оператора связи «Миранда-Медиа». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Это была одна из крупнейших атак за всю историю компанию, на устранение последствий потребовалось 16 часов. Хакеры попытались уничтожить инфраструктуру, приносим извинения за неудобства», — говорится в сообщении.

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Генеральный директор компании Иван Зима отметил, что по состоянию на воскресенье специалисты восстановили сетевую инфраструктуру. Однако информационные сервисы в целях безопасности пока что доступны лишь частично.

«Некоторые службы клиентам пока недоступны, в том числе оплата услуг. Мы все понимаем и не станем ограничивать оказание услуг. Более того, в будущем предоставим клиентам компенсацию, о которой расскажем чуть позже», — отметил он.

В компании также добавили, что в период проведения спецоперации телекоммуникационная инфраструктура находится под прицелом врага, поэтому DDoS-атаки фиксируют чаще, чем в обычное время.