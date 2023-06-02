Технологии 02 июня 2023, 20:06 Хакеры слили в Сеть базу данных клиентов «Ренессанс Страхование» DLBI: в отрытый доступ выложили базу данных пользователей сайта «Ренессанс Страхование» Freepik

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В Сеть утекла база данных сайта renins.ru, принадлежащего «Ренессанс Страхование». В открытом доступе оказалось более 737 тысяч записей. Об этом сообщил Telegram-канал «Утечки информации» компании DLBI.

База содержит ФИО, адреса электронных почт, телефоны, хешированные пароли, а также даты регистрации и последнего входа на сайт за последние восемь лет. Авторы сообщения заявили, что проверили несколько случайных email-адресов из базы через форму восстановления пароля и выяснили, что те – действительные.

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В начале этого года в Сеть попали данные пользователей одного из сервисов mail.ru. Их слил источник, который уже распространял данные Почты России, крупного образовательного портала и магазина здоровой еды.

Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер сообщил, что ведомство создает механизм получения компенсаций через портал «Госуслуги» для пострадавших от утечек персональных данных в общий доступ. Он подчеркнул, что просто устанавливать виновных в утечке операторов недостаточно, необходимо также выплачивать пользователям соразмерные компенсации.