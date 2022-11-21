Технологии 21 ноября 2022, 05:58 Хакеры-шифровальщики снизили «ценник» для своих жертв из России «Коммерсант»: хакеры снизили сумму выкупа за конфиденциальные данные россиян Pixabay

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Киберпреступники, которые вымогают выкуп за расшифровку и отказ от публикации украденных конфиденциальных данных, стали требовать от своих жертв в 20 раз меньше, чем раньше, заявили «Коммерсанту» IT-эксперты.

Ряд хакеров все еще требуют порядка одного миллиарда рублей, но большинство снизили «ценник». Аналитик Positive Technologies Федор Чунижеков пояснил, что во втором квартале 2022 года медианный размер выкупа составил около 36 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей). В прошлом году хакеры требовали на 51% больше.

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По словам директора центра Solar JSOC Владимира Дрюкова, мошенники используют вирусы-шифровальщики, которые продаются в даркнете. Кроме того, в Сети в бесплатном доступе появились коды нескольких таких программ. Поэтому мошенники даже с базовой подготовкой могут создать вирус.

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Ранее сообщалось, что русские хакеры из группировки Killnet парализовали сайт Белого дома на полчаса. Им без труда удалось обойти государственную защиту от DDOS — Automattic Inc. По данным Daily Mail, к взлому экс-премьер Британии Лиз Трасс якобы тоже причастны русские хакеры.