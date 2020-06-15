«В базе 58 столбцов, среди которых есть ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты и счета, данные и загранпаспорта и страна нахождения», — заявил эксперт.

По его словам, первое объявление появилось в сети в конце апреля, продавец за эту информацию просил аж 240 тысяч долларов. Спустя несколько дней объявление исчезло. Вновь его увидели уже в июне, список из россиян пополнился почти вдвое. Эту информацию продавец был готов отдать уже больше 620 тысяч долларов.

Как считает Оганесян, базу скорее всего скопировали во время передачи из одного ведомства в другое. Но возможно, что данные — фейк, и авторы объявления просто хотели заработать. По его словам, потенциально такая база могла стать прекрасным инструментарием для мошенников.