Технологии 15 февраля 2024, 14:40 Хакеры превратили DDoS-атаки в прикрытие более сложных операций Минцифры: DDoS-атаки стали прикрытием более сложных операций с системами РИА «Новости»

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Посягательства хакеров на информационные системы стали более сложными и многоуровневыми. DDoS-атаки начали использовать лишь как прикрытие для других операций, заявил на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» замглавы Минцифры России Александр Шойтов. Его процитировало РИА «Новости».

«DDoS-атаки часто выступают как некое прикрытие для дальнейшего ведения негативного воздействия. <…> В рамках DDoS-атак и других атак, относительно простых, под прикрытием проходят более сложные, которые мы даже не всегда видим», — сказал он.

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Замминистра предупредил об усилении кибератак в 2024 году. Он связал активизацию хакеров с выборами президента и посоветовал компаниям принять дополнительные меры защиты.

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил на форуме о постоянном совершенствовании хакерских инструментов, сообщили «Известия». Он рассказал о четырехдневной атаке на все сервисы кредитной организации.