Хакеры попытались взломать систему онлайн-голосования Москвы | 360°

Технологии 09 сентября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Хакеры попытались взломать систему онлайн-голосования Москвы Общественный штаб: хакеры 350 раз пытались взломать систему онлайн-голосования Москвы Общественный штаб по наблюдению за выборами

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Техподдержка системы онлайн-голосования Москвы зафиксировала больше 350 хакерских атак за 2,5 часа. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев на странице организации в соцсетях.

«Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 06:00 их было более 350», — сказал он.

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Несмотря на нагрузку, система отразила все попытки взлома, и голосование проходит в штатном режиме.

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Трехдневное голосование началось в России в пятницу. С 9 по 11 сентября в 82 регионах пройдут выборы в органы власти разных уровней. В частности, в 14 субъектах изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов.

Выборы муниципальных депутатов 125 из 146 муниципальных образований стартовали в Москве. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00, система онлайн-голосования — с 8:00 9 сентября до 20:00 11 сентября.

Для дистанционного голосования больше не нужна дополнительная регистрация, достаточно полной учетной записи на официальном сайте мэра Москвы. При этом определиться со способом голосования можно в любой из трех дней.

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