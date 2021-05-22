Хакеры похитили данные 4,5 млн клиентов авиакомпании Air India

Хакеры похитили данные 4,5 миллиона клиентов индийского национального авиаперевозчика Air India, в том числе паспортные данные и номера телефонов. Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

Утечка данных произошла после кибератаки на швейцарскую компанию SITA, занимающуюся бронированием билетов и оказывающую телекоммуникационные услуги. Злоумышленники заполучили информацию о клиентах, зарегистрированных с 26 августа 2011 года по 3 февраля 2021 года.

Взломщики получили следующие данные: имя, дату рождения, контактную информацию, паспортные данные, информацию о билетах, сведения о часто летающих пассажирах Star Alliance и Air India и данные кредитных карт.

Авиакомпания уже приняла меры для обеспечения безопасности данных. Происшествие расследуется, для этого привлечены сторонние специалисты, а эмитенты кредитных карт знают о случившемся. Руководство Air India также посоветовало клиентам сменить всевозможные пароли ради обеспечения безопасности личной информации.

Ранее хакеры атаковали двух крупнейших авиаперевозчиков Японии — All Nippon Airways и Japan Airlines. Интернет-злоумышленники получили информацию суммарно почти о двух миллионах клиентов.