14 июля 2020, 11:25
Хакеры переделали приставку Game Boy в устройство для взлома автомобилей
Хакеры переделали приставку от Nintendo Game Boy в устройство, способное взламывать автомобили. Стоит она 20 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежное издание.
Отмечается, что «приставка» записывает данные машины, после этого хакер получает полный доступ к управлению. Он может даже управлять автомобилем или отключить сигнализацию.
В Сеть также выложили видеоинструкцию, как пользоваться данным гаджетом для взлома машин KIA, Mitsubishi и Hyundai.