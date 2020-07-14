Хакеры переделали приставку Game Boy в устройство для взлома автомобилей

Отмечается, что «приставка» записывает данные машины, после этого хакер получает полный доступ к управлению. Он может даже управлять автомобилем или отключить сигнализацию.

В Сеть также выложили видеоинструкцию, как пользоваться данным гаджетом для взлома машин KIA, Mitsubishi и Hyundai.