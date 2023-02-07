Технологии 07 февраля 2023, 11:51 Хакеры оставляли в Telegram-каналах инструкции по кибератакам на структуры РФ Центр кибербезопасности: хакеры в Telegram агитировали совершать кибератаки против РФ piqsels

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Количество кибератак на российскую инфраструктуру выросло в разы с начала спецоперации. В последние месяцы хакеры создавали специальные Telegram-каналы, где агитировали совершать такие атаки и оставляли подробные инструкции. Об этом рассказал заместитель директора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«Особенностью Ddos-атак последних месяцев стало большое количество их участников. В кратчайшие сроки сформировали Telegram-каналы, в которых агитировали обычных людей, инструктажи участников, координация, цели, указания, а также распространялись элементы проведения атак», — процитировал его ТАСС.

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Мурашов указал на то, что в последний год выросла скорость реализации угроз: с момента, например, публикации данных об уязвимостях до исполнения угрозы проходит всего несколько часов.

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Специалист назвал главной причиной утечек персональных данных небрежное отношение к серверам.

Недавно в МИД России заявили, что страна укрепляет свою информационную безопасность и уже готова к кибератакам со стороны других государств.