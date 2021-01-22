Хакеры ошиблись и сделали украденные пароли доступными через поиск в Google

Более тысячи украденных логинов и паролей пользователей попали в Сеть из-за ошибки хакеров. Утечку данных заметили эксперты Check Point Software Technologies.

Мошенники начали рассылать фишинговые письма летом 2020 года. Сообщения были замаскированы под уведомления о сканировании от фирмы Xerox. При этом они несли вредоносную программу, направляющую пользователя на фишинговый сайт. Все введение логины и пароли попадали со страницы на серверы.

«Google, постоянно индексирующий веб-страницы, автоматически включил файлы с украденными данными в результаты поиска, сделав их доступными любому пользователю, который введет подходящий запрос», — привело РИА «Новости» пояснение экспертов.

В итоге в свободном доступе оказались тысячи учетных данных пользователей со всего мира. При этом хакеры специально создавали веб-страницы для хранения персональной информации.

«Но [они] не учли одного: если сами они могут найти эти страницы через интернет, то Google тоже сможет. Это настоящий провал операции с точки зрения ее безопасности», — заявил ведущий эксперт по анализу угроз компании Лотем Финкельстин.

Специалисты проанализировали опубликованные логины с паролями и выяснили, что больше всего от действий мошенников пострадала электроэнергетическая отрасль, а также строительный бизнес.