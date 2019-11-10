Хакеры научились взламывать «умные» гаджеты издалека лазером. Видео

Специалисты Мичиганского университета и японского Университета электро-коммуникаций придумали способ взлома умных устройств. Технология работает для Siri, Google Assistant, Facebook Portal и Alеха, и для этого им нужны только окно и лазер.

Хакеры назвали технологию Light Commands. Она позволяет подавать команды умным устройством, направляя лазер на MEMS-микрофоны.

Их идея заключается в том, что современные микрофоны, которые используются в этих устройствах, способны реагировать на источники света так же, как и на звуковые волны. Так что с помощью лазера исследователи смогли подавать неслышные сигналы Siri, Google Assistant, Facebook Portal и Alexa. При этом системы, как правило, не требовали прохождения аутентификации.

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«Злоумышленник может использовать голосовые команды через инъекции света, чтобы разблокировать входную дверь, защищенную умным замком, открыть гаражные двери, осуществлять покупки на сайтах за счет цели или даже найти, разблокировать и запустить различные транспортные средства (например, Tesla и Ford), если они подключены к целевой учетной записи Google», — отметили авторы разработки.

Единственную сложность представляет то, что нужно очень четко попасть в микрофон, а значит находиться достаточно близко от устройства. Они провели эксперимент и выяснили, что подать сигнал с помощью лазера можно на расстоянии до 110 метров от умного помощника.

А вот пример того, как они открыли дверь гаража, находясь в другом здании.