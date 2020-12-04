Хакеры научились подслушивать через робот-пылесос

Домашний гаджет можно взломать и использовать для записи и передачи звука.

Злоумышленники обнаружили уязвимость прибора в системе навигации, основанной на лазерном луче. Благодаря его отражению робот-пылесос объезжает предметы. Звуковые волны способны изменить отраженный луч.

Ученые из Университета Мэриленда разработали алгоритм обработки подобных данных — LidarPhone. Система распознала человеческую речь с точностью 90%, отметило ИА НСН. Данная уязвимость способна оказаться потенциальной угрозой не только в домах обычных жителей, но и на предприятиях, где используются роботы-пылесосы.

Звуковая информация сейчас особенно может оказаться полезной для хакеров. В условиях удаленки и коронавирусных ограничений многие заказывают еду по телефону, проводят встречи через компьютер, часто говорят про кредитную карту или дают банковскую информацию.

Собранная роботом информация говорит об образе жизни пользователя: сколько часов он работает, что смотрит по телевизору.

«То, что мы смотрим по телевизору, может раскрыть нашу политическую ориентацию. Это очень важно для тех, кто хочет манипулировать в ходе политических выборов или направлять мне очень конкретные сообщения», — заявил один из ученых.

Пылесосы — только один из примеров потенциальной уязвимости, заявили исследователи. Хакеры способны открыть многие другие устройства для подобных атак. Например, они умеют взламывать инфракрасные датчики смартфонов, используемые для распознавания лиц, или пассивные инфракрасные датчики, нужные для обнаружения движения.