Хакеры нашли новый способ получать данные компьютера при помощи SATA-кабеля

Использование SATA-кабелей при работе с компьютером может дать доступ хакерам к закрытым данным. Об этом заявили специалисты лаборатории кибербезопасности израильского университета Бен-Гуриона.

По словам экспертов, кибермошенники могут превратить кабель в радиоантенну, через которую они получат доступ к данным на компьютере. Для этого хакеру необходимо установить специальную программу, которая запустит процесс передачи файлов. Сделать это они могут удаленно, без прямого вмешательства.

Такой способ кражи данных назвали SATAn («Сатана»). Эксперты пояснили, что в зараженных компьютерах программа создает электромагнитный шум, который кабель-антенна передает на частоте 6 Гигагерц на расстоянии до одного метра.

По словам авторов исследования, обычным пользователям такая хакерская атака не грозит, так как она слишком сложна для выполнения. Но крупным компаниям лучше задуматься о безопасности уже сейчас и использовать новые методы защиты данных.