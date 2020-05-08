Хакеры начали активнее атаковать российские сайты

С начала 2020 года количество кибернападений возросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019-м.

По данным специалистов «Касперского», в 2020-м около 730 тысяч пользователей отечественных сайтов под WordPress столкнулись с вредоносным софтом. Хакеры пользуются в своей работе набором уже известных уязвимостей. Иногда сетевые злоумышленники получают возможность управлять сайтом.

«Злоумышленники использовали набор уже известных уязвимостей в плагинах, которые были найдены с помощью массового сканирования. Обнаружив брешь на сайте, они не только встраивали вредоносный код для перенаправления пользователей, но и оставляли за собой возможность в дальнейшем управлять этим сайтом», — рассказал РБК старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Денис Легезо.

Вредоносные объекты распространялись почти с 38 тысяч уникальных URL-адресов.

На WordPress в зоне .ru работает 51% сайтов, или 524,5 тысячи.

В России после введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса число атак на российские ресурсы возросло на 20–25%. Причем злоумышленники проникают не только на сайты на WordPress, но и на других платформах.