Хакеры через WhatsApp распространили «новогодний вирус»

Пользователь получает поздравление с Новым годом или Рождеством, а переходя по ссылке в сообщении попадает на веб-страницу с вредоносным кодом. Посещение такого ресурса может навредить смартфону или компьютеру, так как поселившийся в устройстве вирус откроет хакерам доступ к личным данным пользователя.

В статье также говорится, что через зараженное вирусом устройство будут настойчиво предлагать инвазивную рекламу. Пользователю придется регистрироваться, чтобы подписаться на ненужные ему услуги или вводить конфиденциальные данные.

Отмечается, что «новогодний вирус» опасен для смартфонов как на Android, так и на iOS.

31 декабря стало известно, что в 2020 году WhatsApp перестанет работать на ряде устройств. Это коснется гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows Mobile. Мессенджер сосредоточится на мобильных платформах, которые используют подавляющее большинство пользователей.