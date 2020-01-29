Хакеры атаковали UFC

29 января на двух аккаунтах соц.сетей появились новые публикации, ответственность на себя приняла группировка OurMine. В сообщении злоумышленники были вежливы, поздоровались с аудиторией и высказали свою обеспокоенность о слабой безопасности в интернете.

«Привет, это снова OurMine. Поскольку в мире беда с интернет-безопасностью, мы снова в деле. Сегодня вас ждут новости. UFC, обращайтесь к нам, поможем устранить данную проблему», — говорилось в сообщении.

Через некоторое время этот пост был удален. UFC пока никак не прокомментировал инцидент.

Ранее 27 января журналист Дон Клайман опубликовал в своем Twitter-аккаунте доказательства аттак OurMine и на другие аккаунты. Например нападению подвергался аккаунт Национальной футбольной лиги и трех команд-представителей чемпионата.