Хакеры атаковали сервис для получения спецпропусков на передвижение по Москве

Серверы mos.ru подверглись бот-атаке. Хакеры действуют в том числе из-за рубежа, сообщил оперштаб Москвы. Нагрузка на сайт возросла после начала оформления электронных пропусков для передвижения по городу.

Причины хакерской атаки предстоит выяснить правоохранительным органам. Они установят и источники киберактивности.

На утро 13 апреля через mos.ru уже подали 702 344 заявки на пропуска. Выдано 697 899 документов, разрешающих перемещение по столице.

В оперштабе предупредили, что из-за высокой нагрузки на сервер время ожидания ответа с пропуском может быть увеличено.

Пропуска в Москве действуют с 15 апреля. Их нужно оформлять через домен nedoma.mos.ru, по телефону +7 (495) 777-77-77 или через SМS на номер 7377. Для удобства жителей столицы система оформления пропуска носит заявительный характер.

Данные, которые человек указал при оформлении пропуска, проверят. Если они окажутся недостоверными, то документ аннулируют. Действует он только при предъявлении паспорта.

Без пропуска москвичи могут выйти на прогулку с домашним питомцем, чтобы вынести мусор, в магазин или аптеку. Для передвижения пешком он не нужен, а требуется тем, кто ездит на личном, служебном или общественном транспорте.