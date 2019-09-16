Хакеры атаковали сайт Росстата

Хакеры взламывали сим-карты через СМС для слежки Подробнее

«С 10 до 12 утра (16 сентября — прим.ред.) сайт Росстата подвергся DDOS атаке. В настоящее время обновленный сайт Федеральной службы государственной статистики работает неустойчиво», — сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что специалисты Департамента информационных технологий занимаются восстановлением штатной работы сайта службы статистики.

Росстат является федеральным органом исполнительной власти в России. Служба госстатистики была основана в 1991 году. Изначально информация Росстата была доступна по интернет-адресу old.gks.ru, но летом 2019 года заработал новый сайт new.gks.ru. Сначала его запустили в тестовом режиме, а 14 сентября обновленный адрес стал основным для использования.

DDoS-атаку взломщики используют для того, чтобы вызвать полный отказ работы того или иного сайта.