Хакеры атаковали сайт Роспотребнадзора

В работе сайте Роспотребнадзора произошел сбой из-за начавшейся на него DoS-атаки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

Специалисты уже занялись восстановлением стабильного доступа к ресурсу. Пока что зайти на него нельзя.

«Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке», — пояснили в ведомстве.

На днях хакеры взломали сайт Минстроя РФ. В министерстве подчеркнули, что персональным данным пользователей ничто не угрожает.

Россия пообещала ответить на хакерские атаки, направленные на объекты критически важной инфраструктуры. Злоумышленники в последнее время пытались взломать хранилища личных данных россиян, сайты госучреждений и объектов социальной инфраструктуры. Участие в этом приняли 22 группировки, в том числе из Польши, Грузии, США и с Украины.