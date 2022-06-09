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    09 июня 2022, 19:48

    Хакеры атаковали сайт Роспотребнадзора

    Роспотребнадзор: на сайт ведомства начали DoS-атаку

    Александра Ломейко

    В работе сайте Роспотребнадзора произошел сбой из-за начавшейся на него DoS-атаки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.

    Специалисты уже занялись восстановлением стабильного доступа к ресурсу. Пока что зайти на него нельзя.

    «Официальный сайт Роспотребнадзора подвергается DoS-атаке», — пояснили в ведомстве.

    На днях хакеры взломали сайт Минстроя РФ. В министерстве подчеркнули, что персональным данным пользователей ничто не угрожает.

    Россия пообещала ответить на хакерские атаки, направленные на объекты критически важной инфраструктуры. Злоумышленники в последнее время пытались взломать хранилища личных данных россиян, сайты госучреждений и объектов социальной инфраструктуры. Участие в этом приняли 22 группировки, в том числе из Польши, Грузии, США и с Украины.