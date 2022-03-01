Хакеры атаковали NVIDIA

Американская технологическая компания NVIDIA подверглась хакерской атаке. Взломщики похитили «конфиденциальную информацию», однако на бизнесе и предоставлении услуг это не сказалось.

Злоумышленники, заявил представитель компании в интервью сайту hardwareluxx.de, заполучили данные сотрудников NVIDIA, сведения о разрабатываемых продуктах, коды драйверов и другое программное обеспечение.

По данным Pepelac.News, атаку организовала хакерская группировка LAPU$. Киберпреступники выложили исходный код технологии масштабирования изображения NVIDIA DLSS в открытый доступ. Они также опубликовали системные файлы на C++ и руководство для разработчиков. Всего в Сеть утекло более одного терабайта данных.

В компании заявили об усилении защиты данных и внутреннем расследовании. На бизнес NVIDIA в целом произошедшее влияния не оказало.