Украинские хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на платежную систему «Мир» | 360°

Технологии 24 сентября 2022, 11:29 Поделиться Telegram

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Viber Украинские хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на платежную систему «Мир» Украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир» РИА «Новости»

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Украинские хактивисты устроили атаку российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта».

По их данным, атака произошла на фоне новостей о возможном отказе некоторых стран работать с платежной системой «Мир». Причем это были государства, которые считались дружественными.

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Журналисты сказали, что украинские активисты хотели перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт. По данным издания, это далеко не первая атака со стороны вражеских хакеров на российские IT-сервисы. Однако ранее нападок на систему «Мир» не было.

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Также сотрудники «Коммерсанта» узнали, как произошла атака. По их данным, украинские IT-активисты устроили DDoS-атаку «Мира» и оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК). Нападки координируются через чаты проукраинских активистов.

В частности, злоумышленники направляют трафик на нужные адреса. Для этого применяются браузеры или примитивные DDoS-инструменты. Таким образом украинские активисты пытаются организовать перебои в платежах и работе терминалов.

Российская сторона пока не прокомментировала произошедшее. При этом на рынке кибербезопасности страны сам факт атаки подтвердили.

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