Украинские хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на платежную систему «Мир» | 360°

Все новости

Мир

24 сентября 2022, 20:23

Вандалы в Киеве разрисовали памятник Пушкину оскорбительными надписями о русских

Общество

24 сентября 2022, 20:16

Путин подпишет указ об отсрочке для студентов некоторых форм обучения

Реклама

Эксклюзив

24 сентября 2022, 20:06

«Ждали этого восемь лет». Жительница Донецка рассказала об ожиданиях от воссоединения с Россией

Мир

24 сентября 2022, 19:51

Военный с позывным Горец поддержал референдумы о присоединении к России

Спорт

24 сентября 2022, 19:47

Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года

Армия

24 сентября 2022, 19:32

«Пришло время». Житель Белгорода рассказал, почему пришел в военкомат

Подмосковье

24 сентября 2022, 19:31

Инфекционный корпус больницы отремонтируют в Луховицах

Эксклюзив

24 сентября 2022, 19:13

«На Украине была не жизнь». Голосующие из Мариуполя рассказали, почему референдум был необходим

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Технологии

24 сентября 2022, 11:29

Украинские хакеры устроили масштабную DDoS-атаку на платежную систему «Мир»

Украинские хакеры атаковали платежную систему «Мир»

Читать 360tv в

Украинские хактивисты устроили атаку российской платежной системы «Мир». Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта».

По их данным, атака произошла на фоне новостей о возможном отказе некоторых стран работать с платежной системой «Мир». Причем это были государства, которые считались дружественными.

Реклама

Журналисты сказали, что украинские активисты хотели перегрузить систему и вызвать сбой в обслуживании карт. По данным издания, это далеко не первая атака со стороны вражеских хакеров на российские IT-сервисы. Однако ранее нападок на систему «Мир» не было.

Реклама

Также сотрудники «Коммерсанта» узнали, как произошла атака. По их данным, украинские IT-активисты устроили DDoS-атаку «Мира» и оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК). Нападки координируются через чаты проукраинских активистов.

В частности, злоумышленники направляют трафик на нужные адреса. Для этого применяются браузеры или примитивные DDoS-инструменты. Таким образом украинские активисты пытаются организовать перебои в платежах и работе терминалов.

Российская сторона пока не прокомментировала произошедшее. При этом на рынке кибербезопасности страны сам факт атаки подтвердили.

Банки

0

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама