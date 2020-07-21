Хакеры активизировались. Они заражают пользователей опаснейшим ПО

Они отметили, что способы заражений не изменились. Пользователи получают письмо на электронную почту с ссылкой или вложением. В основном письмо маскируется под ветку переписки с несколькими сообщениями внутри одного.

При их открытии пользователь дает доступ к своему компьютеру, а также установке вредноносного программы: обычно это троян или вымогатель. Зачастую злоумышленники ждут несколько дней, а затем устанавливают Emotet.

Emotet является одним опаснейших хакерских орудий. Оно появилось в 2014 году и сначала с помощью него получали данные банковских карт. Сейчас его используют для заражения корпоративных сетей и распространения других вредоносных программ.

На днях взлому подверглись Twitter-аккаунты таких богатых людей, как Илон Макс, Билл Гейст и Джефф Безос. Киберпреступники опубликовали посты, в которых говорилось о бесплатной раздаче криптовалюты. Они пообещали удвоить все перечисленные на указанный в посте адрес биткоины.